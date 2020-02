Koronawirus na świecie. W Chinach mniej nowych zakażeń, duże ogniska w Korei i we Włoszech

Zobacz wideo

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do ponad 2700 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. Liczba zarażeń przekroczyła zaś 78 000. Poza będącą epicentrum zarażeń prowincją Hubei w Chinach stwierdzono zaledwie 5 nowych przypadków koronawirusa. W Hubei w ciągu ostatniej doby stwierdzono 401 przypadków zarażenia koronawirusem - o 100 mniej niż dzień wcześniej. Poinformowano też o śmierci kolejnych 52 osób zarażonych patogenem.

Światowa Organizacja Zdrowia podała, że po raz pierwszy od wybuchu epidemii zanotowano więcej nowych zakażeń poza Chinami niż w Chinach. Największe ogniska wirusa 2019-nCoV poza Hubei to obecnie Korea Południowa, Włochy i Iran. WHO oceniła, że nagły wzrost liczby zakażonych w tych krajach jest "głęboko niepokojący". Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że polskie służby są gotowe na pojawienie się koronawirusa w naszym kraju. Szef resortu zdrowia podkreślił, że do tej pory nie odnotowano żadnego przypadku w Polsce.

Źródło: The Johns Hopkins Universit, stan na południe 26.02.

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił infolinię na temat koronawirusa. Jej numer to 800 190 590. Można tam otrzymać informacje dotyczące postępowania w razie wątpliwości z objawami koronawirusa.

Ogniska w Iranie, Korei Południowej i Włoszech

W ciągu ostatniej doby Korea Południowa poinformowała o 169 przypadkach zarażenia koronawirusem. Większość z nich stwierdzono w 2,5 milionowym Daegu, gdzie w jednej ze wspólnot religijnych doszło do masowego zarażenia patogenem. W sumie w Korei Południowej potwierdzono 1261 przypadków zakażenia. Zmarło tam 12 osób.

Południowokoreańskie władze zamierzają przeprowadzić testy na obecność koronawirusa u ponad 200 000 członków wspólnoty religijnej, gdzie doszło do wybuchu epidemii. Władze kolejnych państw - m.in. Wietnamu i Filipin, wprowadzają zakazy podróży dla osób, które wcześniej przebywały na terytorium Korei Południowej w regionach z dużą liczbą zarażeń patogenem.

Spośród państw Bliskiego Wschodu w Iranie zanotowano jak dotąd najwięcej przypadków koronawirusa. Miejscowe władze informują o 19 ofiarach i 139 osobach zakażonych. Pojawiają się sugestie, że wysoka liczba ofiar w porównaniu do liczby osób zakażonych może oznaczać, że rzeczywista liczba osób z koronawirusem jest dużo wyższa.

Wczoraj z powodu koronawirusa we Włoszech zmarły kolejne cztery osoby. Ty samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do jedenastu. Odnotowano też 100 nowych przypadków zakażenia wirusem. W sumie we Włoszech na koronawirusa zachorowały 322 osoby. Poza występowaniem patogenu w północnych rejonach kraju po raz pierwszy stwierdzono zakażenie na Sycylii i we Florencji. W związku z tym rząd zobligował wszystkich, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w regionach dotkniętych epidemią do zgłoszenia tego swoim lekarzom domowym (chodzi także o osoby z spoza Włoch).

W środę poinformowano również o pierwszym przypadku w Ameryce Południowej - stwierdzono obecność wirusa u pacjenta w Brazylii. Wirusa wykryto także w Grecji.