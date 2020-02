Pierwszy przypadek koronawirusa w Ameryce Łacińskiej. Brazylijczyk ma objawy choroby

Jak podaje portal infobae.com Ministerstwo Zdrowia Brazylii potwierdziło wykrycie pierwszego pacjenta zakażonego koronawirusem w tym kraju. Według informacji przekazanych przez resort pacjentem jest 61-letni Brazylijczyk, który od 9 do 21 lutego przebywał w Lombardii we Włoszech.

REKLAMA

Pierwszy pacjent zakażony koronawirusem w Brazylii. Władze szukają pasażerów, którzy wracali z nim samolotem z Włoch

Mężczyzna sam zgłosił się do szpitala im. Alberta Einsteina w Sao Paulo podejrzewając, że mógł zarazić się wirusem. 61-latek ma łagodne objawy: gorączkę, kaszel, ból gardła i swędzenie skóry. Pacjent jest jednak w dobrej kondycji i nie musi przebywać w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w izolacji we własnym domu.

>> Jakie procedury dotyczące wirusów w samolotach? >>

Do tej pory brazylijska służba zdrowia przebadała 154 osoby, które podejrzane były o zakażenie koronawirusem. Aktualnie w szpitalu w Sao Paulo przebywają jeszcze cztery osoby, które badane są pod kątem zarażenia patogenem.

W związku z pierwszym zakażonym pacjentem brazylijskie służby zwróciły się do linii lotniczych z prośbą o listę pasażerów, które razem z 61-latkiem wracały z Włoch do Brazylii. Na pokładzie maszyny z chorym mogło być ponad 200 osób.

Co tydzień z Sao Paulo i Rio de Janeiro odbywa się łącznie około 16 lotów do włoskich miast - Mediolanu i Rzymu. Władze Brazylii na razie nie decydują się na ograniczenie połączeń lotniczych do tego kraju. Chociaż do tej pory w Ameryce Łacińskiej nie odnotowano przypadków osób zakażonych koronawirusem, to na lotniskach już wcześniej wprowadzone zostały środki bezpieczeństwa - m.in. kamery do pomiaru temperatury pasażerów.

CZYTAJ TEŻ:

Jak się chronić przed koronawirusem? Należy często myć ręce mydłem

Czy maska ochroni nas przed koronawirusem? Eksperci wyjaśniają

Jak długo zajmie naukowcom stworzenie szczepionki na wirusa z Wuhan?