Rosja: Udzielimy polskiej delegacji niezbędnej pomocy przy wyjeździe do Katynia i Smoleńska

Agencja TASS, powołując się na rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, poinformowała, że władze w Moskwie udzielą niezbędnej pomocy polskiej delegacji, która 10 kwietnia planuje wizytę w Smoleńsku i Katyniu. Agencja nie ujawnia, kto konkretnie w ministerstwie przekazał tę informację. Przypomina tylko, że zamiar złożenia wizyt w Katyniu i Smoleńsku sygnalizował polski premier Mateusz Morawiecki. Również polska ambasada w Moskwie przekazała rosyjskim władzom notę w tej sprawie.

REKLAMA

Przedstawiciele polskich władz chcą 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia, by uczcić dziesiątą rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego oraz osiemdziesiątą rocznicę zbrodni katyńskiej.

Zobacz wideo: Czy prezydent Duda poleci do Smoleńska?

Kilkanaście dni temu ambasada Polski w Moskwie wysłała do rosyjskiego rządu notę dyplomatyczną, w której polskie władze wyraziły chęć zorganizowania 10 kwietnia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. - Czekamy na odpowiedź, myślę, że strona rosyjska przekaże ją drogą dyplomatyczną - dodał szef polskiego MSZ-tu. Powiedział, że chodzi o możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach.

Dwa dni później minister wyjaśnił, że "to jest tradycyjna nota, to znaczy poinformowanie, że władze państwowe będą chciały zorganizować wizytę i uroczystości. To także oczekiwanie od strony rosyjskiej umożliwienia tego, pomoc w organizacji" - powiedział Jacek Czaputowicz. - Dajmy trochę czasu stronie rosyjskiej na przeanalizowania tej naszej prośby. Oczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie różnych kwestii organizacyjnych. Jesteśmy otwarci na rozmowę - powiedział szef polskiej dyplomacji.