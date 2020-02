Paryż. Pierwsza śmierć obywatela Francji po zakażeniu koronawirusem

>> Czy Polska jest gotowa na koronawirusa? >>

Według informacji agencji, mężczyzna miał 60-lat. To pierwsza śmierć obywatela Francji po zakażeniu koronawirusem. W sumie we Francji odnotowano dotąd 14 przypadków zakażeń. 11 osób zostało już wyleczonych i opuściło szpital.

Jak poinformowało w środę francuskie Ministerstwo Zdrowia, 60-latek został wczoraj wieczorem przewieziony do szpitala w Paryżu.

Francja: 60-letni obywatel Francji zmarł po zakażeniu koronawirusem

Pierwszy z pacjentów leczonych we Francji zmarł z powodu zakażenia koronawirusem w połowie lutego. 80-letni turysta z Chin od 25 stycznia był leczony w szpitalu im. Xaviera Bichata w północnej części Paryża. Mężczyzna zmarł z powodu zapalenia płuc wywołanego patogenem. Był to jednocześnie pierwszy przypadek śmiertelny COVID-19 w Europie.

We wtorek z powodu koronawirusa we Włoszech zmarły kolejne cztery osoby. Ty samym liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w tym kraju do jedenastu. Dodatkowo odnotowano 100 nowych przypadków zakażenia wirusem. W sumie we Włoszech zakażone koronawirusem są 322 osoby.