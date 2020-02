Południowokoreańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom informuje, że spośród 1146 zakażonych 22 poddawanych jest kwarantannie, 1112 osób przebywa w izolacji, a 11 przypadków to ofiary śmiertelne. Do tej pory przeprowadzono także 28 247 testów, które dały wynik negatywny i oczekuje się na wynik kolejnych 16 734 badań. Znaczną cześć przypadków zakażeń w Korei Południowej odnotowano w mieście Daegu. Służby medyczne uważają, że mają one związek z nabożeństwami wyznawców kontrowersyjnego Kościoła Jezusa Shincheonji, który uznawany jest za sektę i liczy ok. 120 tys. członków.

Koronawirus w Korei Południowej. Jeden z zakażonych to 23-letni żołnierz z USA

Z relacji amerykańskich mediów wynika, że wśród osób zakażonych koronawirusem w Korei Południowej jest amerykański żołnierz. To 23-letni mężczyzna, który został objęty kwarantanną w swoim miejscu zamieszkania poza bazą. Żołnierz ten stacjonował w Camp Carroll niedaleko Daegu. Jest to pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem wśród członków amerykańskich służb - podaje Business Insider.