Sukces w walce z koronawirusem w Wietnamie. Wszystkie zarażone osoby wyleczone

Jak podaje "Reuters", oznaki powrotu do zdrowia zostały zaobserwowane nawet u ostatniego zdiagnozowanego pacjenta. Jest nim 50-letni mężczyzna, który zaraził się od córki wracającej z Wuhan w Chinach.

Ministerstwo zdrowia Wietnamu: wyleczono wszystkich 16 pacjentów zakażonych koronawirusem

Wietnamskie ministerstwo poinformowało, że stan zdrowia wszystkich 16 zakażonych pacjentów jest dobry, a dotychczasowe badania wskazują, iż można uznać ich za wyleczonych. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy pacjenci zostaną wypuszczeni ze szpitala.

Dodatkowo od 13 lutego nie stwierdzono żadnych nowych przypadków zakażeń. Pierwsze osoby zakażone koronawirusem trafiły do szpitala w Wietnamie 23 stycznia. Byli to dwaj obywatele Chin, którzy przyjechali do Wietnamu na wycieczkę. Podróżowali oni z prowincji Hubei, czyli miejsca gdzie znajduje się ognisko epidemii.

We wtorek 25 lutego liczba zakażonych koronawirusem nCov-2019 wyniosła w samych Chinach ponad 77 tysięcy osób. Pozostałe trzy tysiące to pacjenci zdiagnozowani w innych miastach na świecie: w Hongkongu, Tajlandii, Macau, Australii, Singapurze, Tajwanie, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Malezji, Korei Południowej, Kambodży, Kanadzie, Niemczech, Finlandii, Włoszech, Indiach, Wielkiej Brytanii, Rosji czy Hiszpanii. We wtorek pierwsze przypadki pacjentów zakażonych wirusem zostały potwierdzone także w Austrii i Chorwacji.

