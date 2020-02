Włoscy wirusolodzy: Mamy najwyższą statystykę zakażeń koronawirusem, bo prowadzimy najwięcej badań

Eksperci z Włoch wskazują, że w kraju wykonano dotychczas kilka tysięcy badań na obecność koronawirusa - podaje Informacyjna Agencja Radiowa. W tym samym czasie we Francji czy w Niemczech liczba osób przebadanych wynosi około 500. Stąd podejrzenia, że w rzeczywistości w tych krajach osób zakażonych koronawirusem jest o wiele więcej.

Włochy. Największa statystyka osób przebadanych. Zakażonych w innych krajach może być więcej

Wszystkie 7 ofiar koronawirusa we Włoszech to osoby starsze, cierpiące na inne poważne choroby. Zdaniem włoskiego wirusologa, profesora Roberto Burioniego, "jest wysoce prawdopodobne, że za granicą wiele zgonów osób zakażonych koronawirusem przypisuje się innym poważnym chorobom". Statystyka może być także zaniżona w przypadku pacjentów, którzy zmarli, a przed ich śmiercią nie przeprowadzono odpowiednich badań na obecność patogenu.

Unijna komisarz do spraw zdrowia Stelle Kyriakides poinformowała we wtorek, że w związku z epidemią koronawirusa leci do Rzymu na ważne rozmowy z włoskimi władzami. Dodała, że Komisja Europejska stawia na solidarność i determinację, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa i zapewnić ochronę Europejczyków. We wtorek do Włoch poleciała także misja ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia i Unii Europejskiej.

