Hosni Mubarak nie żyje. Były prezydent Egiptu zmarł w wieku 91 lat

Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak zmarł we wtorek w wieku 91 lat - poinformowała egipska telewizja państwowa, na którą powołują się również agencje Reuters i Associated Press. Były egipski przywódca zmarł w jednym z kairskich szpitali. Kilka tygodni temu poddał się tam bliżej nieokreślonej operacji, w wyniku której nastąpiły komplikacje.

Mubarak rządził Egiptem przez niemal 30 lat. Władze objął w 1981 roku, a okres jego "panowania" - naznaczonego prześladowaniem opozycyjnych polityków - zakończyły masowe protesty, które wybuchły w kraju w 2011 roku, w ramach arabskiej wiosny. 11 lutego 2011 r. Mubarak ustąpił z urzędu, a władzę w państwie przejęła Najwyższa Rada Sił Zbrojnych pod przewodnictwem ministra obrony i szefa sił zbrojnych, marszałka Muhammadem Husajnem Tantawim.

Od czasu aresztowania w 2011 roku Mubarak spędził kolejne 6 lat w więziennych szpitalach. W 2012 roku skazano go na dożywocie za współudział w śmierci kilkuset demonstrantów, a później również za defraudację funduszy publicznych. Po licznych odwołaniach 2 marca 2017 r. Mubaraka uniewinniono z zarzutu przyczynienia się do śmierci protestujących, a prokuratura zdecydowała o zwolnieniu go z aresztu.