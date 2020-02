Koronawirus. WHO radzi, jak zachowywać się podczas podróży: unikaj dotykania oczu, ust i nosa

Na całym świecie stwierdzono już ponad 80 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zdecydowana większość zakażonych to osoby przebywające na terytorium Chin, ale wywołana nim choroba COVID-19 dotarła już także do USA, Australii i Europy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że większość zakażonych doświadcza łagodnej postaci tej choroby i dochodzi do siebie, ale w niektórych przypadkach okazuje się ona śmiertelna.

WHO podpowiada, jak zachować się w podróży, aby uniknąć zakażenia

Światowa Organizacja Zdrowia podejmuje szereg działań na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, m.in. dostarczając rzetelnych informacji na temat nowej choroby. Jedną z niedawnych publikacji WHO są grafiki, z których dowiadujemy się, co robić, aby zminimalizować ryzyko zakażenia podczas podróży. Można je obejrzeć w galerii tego artykułu.

Co robić, aby nie zakazić się koronawirusem w podróży?