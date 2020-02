Koronawirus we Włoszech: kościoły bez wody święconej. Znak pokoju "na odległość"

>> Czy jesteśmy gotowi na walkę z koronawirusem? Światowe ryzyko dla zdrowia i gospodarki >>

Diecezja w Grosseto w Toskanii zaleciła proboszczom wprowadzenie dodatkowych działań związanych z koronawirusem we Włoszech. Diecezja zaleca podjęcie trzech kroków: usunięcie wody święconej z kropielnic, wydawanie hostii na ręce wiernych oraz powstrzymanie się przed podawaniem rąk podczas przekazywania znaku pokoju.

Koronawirus we Włoszech. Kuria diecezjalna wzywa do modlitwy

Wikariusz Generalny Diecezji Grosseto ks. Paolo Gentili zachęca do przestrzegania środków ostrożności jednocześnie zaznaczając, by nie wprowadzać niepokoju i alarmu wśród wiernych. "Kuria diecezjalna wzywa do modlitwy i powierzenia Opatrzności tego trudnego momentu, z którym się zmagamy. Zachęcamy także do uspakajania wiernych, aby w naszych wspólnotach nie pojawiła się niemotywowana panika" - napisano w oświadczeniu na stronie diecezji. Dodatkowo kapłani mają wyjaśniać zgromadzonym w kościołach, że środki te są wprowadzone jedynie, by zapobiec ewentualnemu zagrożeniu.

W ostatnich dniach doszło do szybkiego wzrostu liczby zakażonych koronawirusem we Włoszech. Zdaniem premiera Włoch do rozprzestrzeniania się patogenu mógł doprowadzić jeden ze szpitali, który nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa. Według najnowszych danych władz liczba zarażonych wirusem wzrosła do ponad 200 osób, z czego siedem osób zmarło.