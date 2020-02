Animacja pokazuje, jak koronawirus rozwija się w porównaniu do innych epidemii

W Chinach zarażonych koronawirusem jest ponad 77 tys. osób, do prawie 2600 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych. Epidemia rozszerzyła się już na 25 krajów świata. W Europie najwięcej przypadków zakażenia odnotowano we Włoszech, Niemczech, Francji i Finlandii. W Polsce na razie nie potwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem.

Tak koronawirus rozwija się w porównaniu do innych epidemii

Wraz z rozwojem epidemii pojawiają się pytania o to, co właściwie oznacza ich skala. Opublikowana na YouTubie animacja pokazuje, jak rośnie liczba osób zakażonych nowym koronawirusem - w porównaniu do innych epidemii XXI wieku. Widać na niej, że wirus rozprzestrzenia się dużo szybciej niż SARS (inny koronawirus) czy ebola. Ten ostatni ostatecznie objął mniej osób (28 tys. przypadków w dwa lata) niż koronawirus z Wuhan - jednak był nieporównywalnie groźniejszy. Śmiertelność u zakażonych wynosiła wynosiła około 40 proc. w porównaniu do 2-3 proc. w przypadku wirusa z Wuhan.

Świńska grypa rozwijała się wolniej. Pierwsze przypadki epidemii z 2009 roku wykryto w marcu, tego roku; 1 maja oficjalnie potwierdzono ich około 300 - wynika z danych WHO. Po dwóch miesiącach było prawie dziewięć tysięcy - tyle przypadków zakażenia koronawirusem było pod koniec stycznia bieżącego roku, po mniej około miesiącu od kiedy zaczęto potwierdzać pierwsze przypadki. Jednak z czasem choroba wywołana wirusem H1N1 rozprzestrzeniła się na miliony osób. Ostatecznie liczbę przypadków w ciągu roku szacuje się na 60 mln, a ofiar śmiertelnych - od 150 do 500 tys.

Trzeba wziąć pod uwagę, że część danych w animacji jest szacunkowa, ponadto mogą pojawić się nieścisłości ze względu na różne źródła danych lub różne założenia (np. kiedy dokładnie przypada "dzień zero" epidemii). Jednak animacja pokazuje pewne trendy, w tym to, że w przedstawionym okresie (pierwsze 42 dni) liczba przypadków koronawirusa rosła szybciej, niż w podrównaniu do innych epidemii. Autor zwraca też uwagę, że obecna i inne choroby wirusowe są przyczyną śmierci u niewielkiego odsetka populacji - w porównaniu do nowotworów, chorób układu krążenia, czy innych przyczyn.

Warto porównać sytuację nie tylko do epidemii nowych chorób, ale też "zwykłej" grypy sezonowej. Jak informuje Państwowy Zakład Higieny, w okresie od 1 do 15 lutego 2020 r. "zarejestrowano w Polsce ogółem 200 tys. zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę". Odnotowano 4 zgony z powodu grypy. W poprzednim sezonie grypowym (od września 2018 do marca 2019) "zanotowano łącznie 3,3 mln zgłoszeń przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne". W tym okresie na grypę zmarło w Polsce 108 osób. - To groźny wirus, ale jeśli chodzi o Polskę, to istotne zagrożenie widzę, jeśli chodzi o narastającą liczbę zachorowań na grypę, która w zeszłym roku spowodowała śmierć 160 Polaków - powiedział o koronawirusie w wywiadzie dla "Polska Times" Jarosław Pinkas, szef GIS.

Ognisko koronawirusa we Włoszech

We Włoszech z powodu zarażenia koronawirusem zmarło siedem osób. Rośnie też liczba stwierdzonych zarażeń. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej szef ochrony cywilnej, Angelo Borelli.

Borelli zaznaczył, że wszystkie ofiary śmiertelne to ludzie starsi, którzy cierpieli również na inne choroby, więc ich organizm był osłabiony. Dodał, że para chińskich turystów, dwie pierwsze osoby, u których we Włoszech stwierdzono koronawirusa, można uważać za wyleczone. Ogólna liczba zarażeń to obecnie 219, czyli o 70 więcej niż w niedzielę. Borelli stwierdził, że Włochy są w tej chwili krajem bezpiecznym dla turystów: - Zareagowaliśmy w sposób zdecydowany i bezkompromisowy. Jesteśmy przekonani, że system bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w naszym kraju działa. Można do Włoch spokojnie przyjeżdżać - powiedział.