Austria na kilka godzin zatrzymała na granicy włoski pociąg. Podejrzenie osób z koronawirusem

Włoski pociąg został zatrzymany na około cztery godziny na stacji na przełęczy Brenner, którędy biegnie główne połączenie kolejowe między Włochami a Austrią. W pociągu było około 500 pasażerów, którzy - jak relacjonuje Repubblica.it - musieli pozostać w pociągu i nie byli informowani o rozwoju sytuacji.

REKLAMA

U dwóch osób w pociągu pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem. Po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek strona austriacka wznowiła ruch pociągów na granicy. Wcześniej wykluczono zakażenie koronawirusem u pasażerów. W poniedziałek ruch kolejowy ma odbywać się normalnie.

Zobacz wideo: Chiny, koronawirus i tajemnice. Co ukrywa Xi Jinping?

Wstrzymanie pociągu przez władze Austrii było pierwszym przypadkiem ograniczeń na granicach Włoch w związku z epidemią koronawirusa. W kraju wykryto największej ognisko wirusa poza Azją. Dotychczas potwierdzono 150 przypadków na północy kraju, w tym około 90 w Lombardii. Na wywołaną wirusem chorobę COVID-19 zmarły dotychczas trzy osoby.

W kraju - szczególnie w samej Lombardii - wprowadzono daleko idące środki prewencyjne. W Lombardii i Wenecji Euganejskiej odwołano wszystkie imprezy sportowe. Nie odbędą się zaplanowane na poniedziałek między innymi cztery mecze piłkarskiej Serie A. Ponadto prezydent Lombardii zdecydował o zamknięciu na tydzień wszystkich szkół na terenie tego regionu. Kilka miejscowości objęto kwarantanną.

Repubblica.it wymienia, że w Wenecji zamknięto plac św. Marka i teatr La Fenice, a w Mediolanie - tamtejszą katedrę. Ograniczenia w Lombardii dotkną także muzeów i innych miejsc publicznych, nie będą także odbywać się msze w kościołach. Bary i kluby maja być zamknięte od godziny 18 wieczorem do 6 rano. W niektórych innych częściach Włoch zawieszono działanie szkół i uczelni.

MSZ apeluje o śledzenie informacji

W związku z ogniskiem koronawirusa we Włoszech polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat dla podróżujących. Informuje on o środkach prewencyjnych, podjętych przez władze kraju. W informacji czytamy:

Z uwagi na fakt, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a włoska Obrona Cywilna podkreśla, że trudno przewidzieć kierunki rozprzestrzeniania się wirusa, MSZ apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa 2019-nCoV przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Włoch. Komunikaty są na bieżąco zamieszczane na stronie placówek we Włoszech www.gov.pl/wlochy oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

MSZ zwraca uwagę, że "należy również liczyć się z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z podejmowanych ad hoc przez władze włoskie działaniami prewencyjnymi, w tym kontrolami na lotniskach".

Chiny: nowe ofiary śmiertelne

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 2592. Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że w niedzielę zmarło 150 osób, z czego 149 w prowincji Hubei. Łącznie tego dnia zarejestrowano ponad 400 nowych zachorowań, a w sumie jest ich ponad 77 tysięcy. Unia Europejska dostarczyła ponad 25 tysięcy ton sprzętu ochronnego do Chin, które zmagają się z epidemią. Poinformował o tym komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. Chodzi o kombinezony, maski, rękawiczki i środki dezynfekujące. Zebrany sprzęt ochronny został wysłany z Wiednia austriackim samolotem.

Liczba osób zarażonych koronawirusem w Korei Południowej zwiększyła się do 763. Zmarły dwie kolejne osoby, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych to 7. Korea Południowa jest największym ogniskiem koronawirusa po Chinach. W niedzielę w Korei Południowej odnotowano 161 nowych przypadków. Znaczna większość z nich dotyczy miasta Daegu, gdzie 61-letnia kobieta, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, uczestniczyła w mszach z udziałem około 1000 osób.