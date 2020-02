We Włoszech zmarła trzecia ofiara koronawirusa. Kraj jest największym ogniskiem patogenu poza Azją

Jak przekazały lokalne władze zmarła osoba to starsza mieszkanka miasteczka Crema, leżącego w pobliżu Mediolanu. To najnowszy bilans choroby COVID-19, która rozprzestrzenia się od kilku dni na Półwyspie Apenińskim.

Koronawirus we Włoszech. Szpitale i izolacja domowa

Do około 150 wzrosła także liczba zarażonych. Jak poinformował szef Obrony Cywilnej Włoch Angelo Borrelli, najwięcej zarażonych jest na północy kraju. W Lombardii - 80 chorych, w Wenecji Euganejskiej - 24, w Piemoncie - 6, w Emili- Romanii - 9. W stołecznym Lacjum - dwie, które przebywają w szpitalu Spallanzani w Rzymie.

Szef Obrony Cywilnej Włoch dodał, że nie wszyscy zarażeni trafili do szpitali. Według danych z regionu pięćdziesiąt cztery osoby są hospitalizowane z objawami, dwadzieścia sześć przebywa na intensywnej terapii, a dwadzieścia dwie w izolacji domowej. Jedna osoba została wyleczona.

>>> Czy jesteśmy gotowi na walkę z koronawirusem? Światowe ryzyko dla zdrowia i gospodarki

Włochy to największe poza Azją ognisko koronawirusa. W związku z rozprzestrzenianiem się choroby włoski rząd wprowadził kwarantannę obejmującą 10 gmin na północy Włoch, zamieszkiwanych przez około 50 tysięcy osób. W Lombardii i Wenecji Euganejskiej odwołano wszystkie imprezy sportowe. Nie odbędą się zaplanowane na dziś między innymi cztery mecze piłkarskiej Serie A. Ponadto prezydent Lombardii zdecydował o zamknięciu na tydzień wszystkich szkół na terenie tego regionu.

Koronawirus. Ostrzeżenia przed podróżowaniem

Główny Inspektor Sanitarny w związku z ogniskami koronawirusa z Wuhan w północnych Włoszech, nie zaleca w najnowszym komunikacie podróżowania do Włoch, w szczególności do regionów: Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania i Lacjum.

W mocy pozostają komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, w których z powodu szerzenia się ognisk koronawirusa nie zaleca wyjazdów do Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy do Chin, do odwołania. Jak podano w najnowszym komunikacie GIS, od 31 grudnia 2019 roku do 23 lutego 2020 roku odnotowano 78 833 potwierdzone przypadki zarażenia koronwirusem z Wuhan, w tym 2 463 zgony.