Koronawirus we Włoszech. Polski konsulat w Mediolanie wydał zalecenia

Wszystkim przebywającym w regionie Lombardii, w prowincji Lodi oraz w Wenecji Euganejskiej konsulat zaleca także szczególną dbałość o higienę, zapoznanie się z broszurą informacyjną Instituto Superiore di Sanità oraz stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych. Polacy przebywający na terenie Włoch proszeni są także o zarejestrowanie się w systemie informacji dla podróżnych Odyseusz.

Kosulat informuje też, że osoby, u których wystąpią objawy grypopodobne typu gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem, powinny skontaktować się z infolinią, Lombardia per Coronavirus: 800 894 545, albo Veneto per Coronavirus: 800 462 340.

Wydane oświadczenie ma związek z coraz częstszymi przypadkami zakażeń koronawirusem w Północnych Włoszech.

Włoskie władze podjęły działania mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. - W Lombardii zawieszono do 2 marca zajęcia na 14 uczelniach wyższych. Zajęcia zostały również odwołane na uczelniach wyższych w regionie Wenecji Euganejskiej. Zapowiedziano także zamknięcie wszystkich szkół w Mediolanie pomiędzy 24 a 29 lutego br. - czytamy w komunikacie.

Koronawirus we Włoszech Koronawirus we Włoszech/Fot. Gregorio Borgia / AP Photo

Koronawirus we Włoszech. Policja i wojsko będą egzekwować przestrzeganie specjalnych przepisów

- Policja, wojsko i inne służby porządkowe we Włoszech będą egzekwować przestrzeganie specjalnych kroków, podjętych przez rząd w związku z kryzysem sanitarnym, wywołanym przez szerzenie się koronawirusa - zapowiedział premier Giuseppe Conte, który w sobotę wieczorem ogłosił plan awaryjny. Agencja informacyjna Ansa podaje, że jak do tej pory we Włoszech odnotowano ponad 130 przypadków zakażeń koronawirusem, dwie osoby zmarły w wyniku choroby.

We Włoszech w ramach planu walki z koronawirusem poddano kwarantannie kilkanaście miast w północnych regionach Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Około 50 tysięcy osób z miast położonych w tych dwóch północnych regionach zostało poproszonych przez władze o pozostanie w domu.

Odwołane imprezy karnawału w Wenecji

W Wenecji zostały odwołane wydarzenia, związane z ostatnimi dwoma dniami karnawału. Poinformował o tym prezydent regionu Wenecja Euganejska Luca Zaia. Wydarzenia publiczne zaplanowane na dziś jeszcze się odbędą, jednak te, mające się odbyć od jutra do 1 marca zostały odwołane.

Jak poinformował szef Obrony Cywilnej Włoch Angelo Borrelli, najwięcej zarażonych jest na północy kraju. W Lombardii - 80 chorych, w Wenecji Euganejskiej - 24, w Piemoncie - 6, w Emili- Romanii - 9. W stołecznym Lacjum - dwie, które przebywają w szpitalu Spallanzani w Rzymie.