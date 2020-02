Koronawirus. Premier Włoch ogłosił plan awaryjny. W Korei Płd. najwyższy alert sanitarny

- Policja, wojsko i inne służby porządkowe we Włoszech będą egzekwować przestrzeganie specjalnych kroków, podjętych przez rząd w związku z kryzysem sanitarnym, wywołanym przez szerzenie się koronawirusa - zapowiedział premier Giuseppe Conte, który w sobotę wieczorem ogłosił plan awaryjny. Jak do tej pory we Włoszech odnotowano około stu przypadków zakażeń koronawirusem, dwie osoby zmarły w wyniku choroby. Z kolei w Korei Południowej ogłoszono najwyższy alert sanitarny.

