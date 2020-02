Gmina spod Paryża zawiesza współpracę z polskim miastem. Znów powodem "strefa wolna od LGBT"

O zawieszeniu partnerstwa z Kraśnikiem zdecydował mer gminy Nogent-sur-Oise - podaje portal Radia TOK FM. Powodem było fakt, że Kraśnik w woj. lubelskim - jak kilkadziesiąt innych samorządów w Polsce - przyjął w ubiegłym roku uchwałę o "strefie wolnej od LGBT".

Gmina jest drugą we Francji, która zdecydowała się na zwieszenie współpracy z polskim partnerem ze względu na "strefy wolne od LGBT". W ubiegłym tygodniu gmina Saint-Jean-de-Braye zerwała partnerstwo z Tuchowem.

W odpowiedzi na pytania portalu huffingtonpost.fr, leżąca na północ od Paryża gmina Nogent-sur-Oise skomentowała, że uchwała Kraśnika jest "nie do zaakceptowania biorąc pod uwagę wartości tak gminy, jak i republiki". Mer Jean-François Dardenne zapowiedział, że wyśle list do burmistrza Kraśnika, by wyrazić swoje zdziwienie i sprzeciw wobec uchwały. "Zamierzamy wyrazić nasze zaniepokojenie tą ponurą decyzją" - zapowiedział.

Do Kraśnika miała przyjechać młodzieżowa drużyna piłkarska, ale na razie plany wyjazdu zostały zawieszone. Władze francuskiej gminy będą czekać na odpowiedź od polskiego partnera i później podejmą decyzję o ewentualnym wypowiedzeniu partnerstwa.

Francuskie media wysłały pytania o sprawę do innych gmin, które mają samorządy partnerskie w Polsce, można zatem spodziewać się kolejnych podobny decyzji.