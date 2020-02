W czwartek obywatele Ukrainy oraz kilku innych państw, ewakuowani z chińskiego miasta Wuhan z powodu epidemii koronawirusa, powrócili do kraju. Mają przejść kwarantannę w ośrodku zlokalizowanym w okręgu połtawskim w środkowej części kraju. Okoliczni mieszkańcy nie chcieli się jednak na to zgodzić, zablokowali przejazd kolumny autobusów i rzucali w nie kamieniami. Doszło do starć z policją, a na miejsce przybyli m.in. premier Ołeksij Honczaruk i szef ukraińskiego MSW.

"Spędzę z nimi kolejne 14 dni, w tym samym miejscu, na tych samych warunkach"

W odpowiedzi na sprzeciw mieszkańców rejonu nowosanżarskiego ukraińska minister zdrowia Zoriana Skałećka zapowiedziała, że spędzi dwa tygodnie w kwarantannie wraz z ewakuowanymi. Polityczka poinformowała o tym w oświadczeniu zamieszczonym na Facebooku.

Zoriana Skałećka oświadczyła, że jest poruszona paniką i agresją mieszkańców regionu wobec chorych - 45 Ukraińców i 27 obywateli innych państw, głównie z Ameryki Łacińskiej .

Spędzę z nimi kolejne 14 dni, w tym samym miejscu, na tych samych warunkach. Ci ludzie to nasi rodacy. Żyjemy z nimi w jednym kraju i musimy troszczyć się o ich zdrowie i bezpieczeństwo

- poinformowała szefowa resortu.

Na Ukrainie nie potwierdzono dotąd żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. W Chinach na COVID-19 zmarło ponad 2100 osób, a ponad 74 000 zakaziło się wirusem.

