Syria: Amerykanie zepchnęli do rowu rosyjski wóz bojowy, który próbował ich wyprzedzić [WIDEO]

Autor, który udostępnił film w internecie napisał, że incydent miał miejsce w mieście Qamishili, znajdującym się w północno-wschodniej Syrii. Jak podaje portal thedrive.com, miejsce to znajduje się blisko innej miejscowości, w której tydzień temu amerykańscy żołnierze mieli znaleźć się w centrum starcia, do którego doszło między cywilami i policją.

Incydent w Syrii: amerykański pojazd zepchnął do rowu rosyjski wóz pancerny

Na nagraniu uchwycony jest moment, w którym samochód pancerny Tigr próbuje wyprzedzić amerykański konwój. Wtedy widać jak amerykański Oshkosh M-ATV spycha z drogi rosyjski pojazd. Dodatkowo na filmie zarejestrowano też, jak jednemu z przechodniów ledwo udaje się uniknąć potrącenia przez jadącego Tigra.

Jak podaje "The Moscow Times", rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza na temat incydentu i odesłał dziennikarzy z pytaniami do Ministerstwa Obrony. Więcej w tej sprawie miał do powiedzenia rzecznik międzynarodowej koalicji walczącej w Iraku z wojownikami Państwa Islamskiego płk Myles B. Caggins, który przyznał przyznał, że koalicja zbada incydent, jaki miał miejsce w Syrii. - "Celem koalicji jest deeskalacja wszelkich nieplanowanych spotkań z innymi siłami działającymi w północno-wschodniej Syrii". Sprawę zbadają także Amerykanie.

