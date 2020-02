Biuro rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych potwierdziło, że dwóch Polaków opuściło w środę pokład wycieczkowa Diamond Princess - informuje Radio Zet. Obywatele polscy, u których nie stwierdzono zakażenia koronawirusem, zeszli ze statku cumującego niedaleko Jokohamy wraz z około 500 innymi pasażerami. Na Diamond Princess pozostał natomiast trzeci Polak - to jeden z członków załogi (osoby pracujące na statku nie przeszły 14-dniowej kwarantanny).

MSZ podkreśla, że konsul RP w Tokio jest w stałym kontakcie z rodakami. Polacy, którzy opuścili statek "Diamond Princess", nie wyrazili jednak chęci powrotu do kraju. - Z tego co wiem, mieszkają w ogóle poza Polską - stwierdził w środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski w Polskim Radiu.

Kwarantanna wycieczkowca "Diamond Princess" rozpoczęła się 3 lutego. Statek cumuje niedaleko Jokohamy - drugiego co do wielkości miasta w Japonii. Z 3700 pasażerów i członków załogi zakażonych koronawirusem zostało ponad 620 osób. W czwartek władze Japonii przekazały, że dwoje zarażonych patogenem pasażerów zmarło - są to kobieta i mężczyzna w wieku powyżej 80 lat. Na wycieczkowcu pozostali chorzy oraz ci podróżni i członkowie załogi, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonymi, nawet jeśli w ciągu ostatnich dni ich testy były negatywne.