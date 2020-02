Watykan. Wierny zaskoczył papieża Franciszka. Pocałował go w czoło podczas audiencji

Audiencja generalna papieża Franciszka odbyła się w środę 19 lutego. W pierwszym rzędzie, który zwykle zarezerwowany jest dla osób z niepełnosprawnościami i chorych, siedział mężczyzna w niebieskiej bluzie. Kiedy papież do niego podszedł i się z nim przywitał, mężczyzna przyciągnął do siebie jego głowę i pocałował go w czoło, przyciskając nos do jego głowy.

Incydent na Placu św. Piotra. Papież Franciszek stracił cierpliwość

Media zauważają, że papież Franciszek wyglądał na zadowolonego z tego niespodziewanego czułego gestu. Zestawiają to zdarzenie z incydentem, do którego doszło w sylwestrowy wieczór na Placu św. Piotra. Przypomnijmy, że jedna z pielgrzymujących kobiet złapała wówczas papieża za dłoń, wykręcając mu rękę. Franciszek stracił cierpliwość i uderzył ją w dłoń, aby wyrwać się z uścisku. Niedługo później przeprosił za swoje zachowanie i spotkał się z kobietą.

