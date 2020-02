Australia. Wykolejenie pociągu Sydney - Melbourne. Są ofiary śmiertelne

Do zdarzenia doszło koło godziny 20 czasu lokalnego. Pociąg relacji Sydney - Melbourne wykoleił się na wysokości miasta Wallan, ok. 45 kilometrów na północ od stacji docelowej. W wypadu zginęły dwie osoby. "The Guardian" informuje, że są to najprawdopodobniej maszyniści. Jedna osoba w stanie ciężkim została przetransportowana do szpitala helikopterem, cztery kolejne, których stan jest stabilny, przewieziono do szpitali karetkami - informuje australijski portal "The Age". Wielu innych pasażerów doznało niewielkich obrażeń.

Wykolejenie pociągu w Australii. Nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia

Zdjęcia z miejsca zdarzenia pokazują pięć wykolejonych wagonów pociągu oraz leżącą na boku lokomotywę. W pociągu podróżowało ok. 160 osób. Wciąż nie jest jasne, co było przyczyną wypadku.

Wypadek na torowisku w Wallan spowodował liczne opóźnienia w ruchu australijskiej kolei. Niektóre pociągi zostały opóźnione nawet o 100 minut, część została odwołana.

