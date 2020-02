Niemcy. Komentarze polityków po strzelaninie w Hanau. "Powiedzmy wprost: To jest terror"

Przypomnijmy, że w środę 19 lutego ok. godziny 22 doszło do strzelaniny w mieście Hanau w zachodnich Niemczech. Tamtejsza policja potwierdziła, że w wyniku ataku zginęło dziewięć osób, które zostały zastrzelone w dwóch barach. Znaleziono także zwłoki domniemanego zabójcy, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. W jego mieszkaniu policja znalazła jeszcze jedno ciało. Zamachowiec prawdopodobnie był Niemcem. Niemiecki tabloid "Bild", powołując się na anonimowe źródła, napisał, że mężczyzną kierowały pobudki prawicowo-ekstremistyczne, a atak był skierowany przeciwko Kurdom. Służby nie potwierdziły tych doniesień.

Strzelanina w Hanau. Niemieccy politycy składają kondolencje bliskim ofiar

Niemcy są wstrząśnięte strzelaniną w Hanau. Politycy krajowi i samorządowcy składają kondolencje rodzinom ofiar. Jednym z nich jest wiceprzewodnicząca frakcji CDU w Bundestagu Katja Leikert. "To prawdziwy horror dla nas wszystkich" - napisała na Twitterze, życząc rannym szybkiego powrotu do zdrowia i dziękując służbom za ich działania.

Kondolencje rodzinom ofiar zamachu w Hanau złożył także rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert. "Nasze myśli dziś rano są z obywatelami Hanau, gdzie popełniono straszną zbrodnię" - napisał rzecznik.

Burmistrz miasta Hanau Claus Kaminsky powiedział z kolei, że "ten straszny i smutny wieczór pozostanie na długo w pamięci". Na Facebooku podkreślił, że jego myśli są z rodzinami i przyjaciółmi ofiar, którym składa kondolencje.

Krótki komentarz na temat strzelaniny w Hanau napisał także deputowany bundestagu Cem Özdemir, współprzewodniczący niemieckich Zielonych.

"Jestem przerażony i smutny. Wszystkim krewnym ofiar tego okropnego czynu życzę dużo siły i dziękuję wszystkim służbom oraz ludziom, którzy pomagają im w tym czasie" - napisał Özdemir.

"Powiedzmy wprost: To, co wydarzyło się w Hanau, to terror. Kilka osób zostało zamordowanych z powodu domniemanej przynależności do danej grupy. Jestem w szoku. Myślami jestem z ofiarami i ich krewnymi" - napisał z kolei dr Karamba Diaby z Socjaldemokratycznej Partia Niemiec.