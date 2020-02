Zabójstwo Grażyny Kuliszewskiej. Będzie ekstradycja do Polski podejrzanego o zbrodnię męża

Brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję do Polski Czesława K. Mężczyzna, który podejrzany jest o zabójstwo żony Grażyny Kuliszewskiej, przebywa obecnie w areszcie w Wielkiej Brytanii. Został zatrzymany 22 lipca 2019 roku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

REKLAMA

Czytaj także: Zabójstwo Grażyny Kuliszewskiej. W Londynie zatrzymano podejrzanego o zbrodnię. To jej mąż

Będziemy się odwoływać od decyzji o ekstradycji. (...) Jeżeli doszłoby do ekstradycji mojego klienta, to jego stanowisko jest jasne: nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów

- powiedział w rozmowie z "Faktem" mecenas Dawid Gąsawski, adwokat Czesława K.

Zabójstwo Grażyny Kuliszewskiej

Przypomnijmy, że Grażyna Kuliszewska na co dzień mieszkała w Londynie z mężem i 5-letnim synkiem. 4 stycznia 2019 miała wylecieć Krakowa do Londynu, ale nie dotarła na lotnisko. Za jej odnalezienie wyznaczono 100 tys. zł nagrody. Poszukiwania kobiety były rozszerzone na całą Polskę. Po kilku tygodniach, 28 lutego, ciało 34-latki odnaleziono w rzece Uszwica w Bielczy (woj. małopolskie). Informowano wówczas, że mąż kobiety wraz z synem przyleciał do Polski, by wziąć udział w identyfikacji zwłok.

>>> Płock. 20-letni kurier porwany i zamordowany w lesie. "Był wożony w bagażniku przez kilka godzin". Zobacz wideo: