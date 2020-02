Koniec kwarantanny spowodowanej koronawirusem. Pasażerowie Diamond Princess zejdą z pokładu

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała, że wczoraj stwierdzono 1749 nowych zarażeń koronawirusem. To najniższa liczba od 29 stycznia. W Hubei zmarły kolejne 132 osoby, a liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach przekroczyła 2000. Władze Hongkongu poinformowały o drugiej w tym regionie ofierze śmiertelnej zarażenia koronawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że należy ostrożnie interpretować dane o zmniejszaniu się liczby zarażonych. Do tej pory chińscy specjaliści nie ogłosili, że doszło już do szczytu zakażeń.

Koronawirus. Koniec kwarantanny na Diamond Princess

Poza Chinami zarażonych jest ponad 800 osób - ponad połowa z nich to pasażerowie statku Diamond Princess Dziś rozpoczęła się operacja opuszczania pokładu wycieczkowca przez pozostałych pasażerów jednostki, na której koronawirusem zaraziły się 542 osoby. Statek wycieczkowy z 3700 pasażerami wypłynął z Jokohamy 20 stycznia, do portu powrócił 3 lutego. Przebywa na nim trzech Polaków. Jak informowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie wykryto u nich koronawirusa.

>>> Chiny, koronawirus i tajemnice. Co ukrywa Xi Jinping?

Niektóre państwa, których obywatele znaleźli się na statku, wcześniej ewakuowały swoich obywateli. Zrobiły tak m.in. Stany Zjednoczone i Kanada. Wśród ewakuowanych amerykanów kilkanaście osób było zarażonych koronawirusem. Procedura anulowania kwarantanny potrwa prawdopodobnie do piątku.