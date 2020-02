Orban chce zmian w EPL. Uderza w Tuska: Sprowadził do partii polskie konflikty i interesy

Premier Węgier Viktor Orban skierował memorandum do partnerów z Europejskiej Partii Ludowej, w którym apeluje o powrót do jej tradycyjnych wartości. Według premiera Węgier Europejska Partia Ludowa (EPL/EPP) powinna zmienić swój kierunek strategiczny i powrócić do swoich wartości, aby ponownie mogła odnosić sukcesy. Ważne dla sprawy jest to, że partia Orbana, Fidesz, została w marcu 2019 roku zawieszona w prawach członka EPL.

REKLAMA

>>> Zgorzelski: Tusk czuje się bardziej nadprzewodniczącym PO, niż szefem EPL

Orban o Tusku: Sprowadził do EPL polskie interesy i konflikty

Zdaniem Orbana partia ta powinna powrócić do dziedzictwa Wilfrieda Martensa, który na podstawie wartości konserwatywnych i chrześcijańskich stworzył jedność partii członkowskich pochodzących z różnych krajów.

W jego memorandum, które udostępniła wiceszefowa Fideszu Novak Katalin, padł też zarzut skierowany w stronę nowego szefa EPL, czyli Donalda Tuska.

Zamiast owocnej debaty, wybraliśmy przewodniczącego, który sprowadził polskie wewnętrzne konflikty i interesy do EPL. Ten fakt mogli odczuć wszyscy na ostatnim Zgromadzeniu Politycznym

- napisał Orban.

Orban o EPL: Zastąpiono chrześcijaństwo ideologią gender

Premier Węgier podkreślał, że znaczenie EPL w polityce europejskiej zmniejszyło się, ponieważ partia ta zrezygnowała z podstawowych wartości jak chrześcijaństwo, antymarksizm czy tradycyjny model rodzinny, który został zastąpiony ideologią gender i masową migracją.

Dodał, że z prawicowego ugrupowania EPL stała się wspólnotą otwartą na lewicę, którą trudno odróżnić od liberałów, socjalistów, czy zielonych. Zarzucił też partii, że częściowo poprzez jej błędną politykę pogłębiły się różnice pomiędzy państwami członkowskimi ze wschodu i zachodu. Zdaniem Orbana ostatni kongres partii w Zagrzebiu też nie przyniósł jasności co do przyszłości EPL.

W swoim memorandum premier Węgier zaapelował do partii wchodzących w skład EPL, aby szukały sojuszników również wśród prawicy, a nie wyłącznie lewicy.