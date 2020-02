Koronawirus. Zdrowi pasażerowie "Diamond Princess" będą mogli opuścić pokład

>> Czy jesteśmy gotowi na walkę z koronawirusem? Światowe ryzyko dla zdrowia i gospodarki >>

Minister zdrowia Japonii przyznał, że próbki pobierane są od pasażerów od poniedziałku. Ostatnie osoby, których badania nie potwierdzą zakażenia koronawirusem, opuszczą pokład do piątku 21 lutego. Pasażerowie lub członkowie załogi, którzy uzyskają pozytywny wynik, będą hospitalizowani.

Japonia: zdrowi pasażerowie statku "Diamond Princess" będą mogli zejść na ląd

Jak podaje portal kyodonews.net w poniedziałek liczba zakażonych koronawirusem osób wzrosła o kolejne 99 osób, co daje łącznie liczbę 454 chorych.

Na pokładzie statku "Diamond Princess" utknęło ponad 3600 osób, w tym 2666 to pasażerowie pochodzący z 50 krajów. Na jednostce przebywa także trzech Polaków, u których do tej pory nie wykryto koronawirusa - tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych w ubiegłym tygodniu.

We wtorek 18 lutego do 1864 osób wzrosła w Chinach liczba osób zmarłych na koronawirusa. W całym kraju zakażonych patogenem jest już ponad 72 tysięcy osób. Wirus zdiagnozowany został u pacjentów w łącznie 26 krajach. Są to m.in. Australia, USA, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Francja, Niemcy, Finlandia, Włochy, Wielka Brytania, Rosja, Hiszpania czy Belgia. Poza Chinami do tej pory odnotowano pięć zgonów - w Japonii, Hongkongu, Filipinach, Tajwanie i we Francji.