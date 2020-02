Śmierć Grażyny Kuliszewskiej. Brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję męża kobiety

- Brytyjski sąd zgodził się na ekstradycję Czesława K. do Polski, ale to nie oznacza, że się to natychmiast stanie - podkreśla w rozmowie z Radiem Kraków szef Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Tarnowie Marcin Michałowski.

Od tej decyzji Czesławowi K. przysługuje mu jeszcze zażalenie, które może wnieść w terminie 7 dni. Wtedy tę sprawę będzie rozpoznawał brytyjski Sąd Najwyższy. Prokurator Marcin Michałowski dodaje, że trudno stwierdzić, jak ewentualne odwołanie Czesława K. od decyzji o ekstradycji wydłuży całą procedurę. Może to być nawet pół roku.

Śledczy nie chcą ujawnić, o co podejrzewają Czesława K., ale jak ustalił reporter Radia Kraków, we wniosku do tarnowskiego sądu o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wpisano zarzut zabójstwa.

Zaginięcie Grażyny Kuliszewskiej

Grażyna Kuliszewska na co dzień mieszkała w Londynie z mężem i 5-letnim synkiem. 4 stycznia ubiegłego roku miała wylecieć z Krakowa do Londynu, ale nie dotarła na lotnisko. Po kilku tygodniach - dokładnie 28 lutego - ciało kobiety odnaleziono w rzece Uszwica w Bielczy (woj. małopolskie).

Jeszcze przed znalezieniem ciała Grażyny Kuliszewskiej, dziennikarze Onetu i Fakt 24 dotarli do nagrania rozmowy, podczas której mąż kobiety wyzywał ją i groził. W trakcie trwających poszukiwań informowano również, że niedługo przed zaginięciem kobieta wzięła pożyczkę na dużą kwotę. Po przyjeździe do Polski została też zabrana przez męża do notariusza - małżeństwo planowało przepisać prawa do nieruchomości należącej do kobiety na jej męża. Ten w zamian miał jej przekazać 15 tys funtów.

- Nie wiem, kto i dlaczego jej to zrobił. Ja może umiałbym jeszcze wybaczyć mordercy, ale nasz syn na pewno nie. Nikt mu nie zastąpi biologicznej matki - mówił mąż Grażyny Kuliszewskiej w rozmowie z "Faktem".