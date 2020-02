Berlin. Zabójstwo 53-letniej Polki. Jej ciało znaleziono w śpiworze

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 10 lutego. Około godziny 21 na Bergstrasse w Berlinie przypadkowy przechodzień zauważył dwóch mężczyzn, którzy dziwnie obchodzili się ze śpiworem. Osoba ta zawiadomiła policję. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że w śpiworze znajdowały się zwłoki 53-letniej Polki.

Berlin. Zabójstwo 53-letniej Polki. Niedaleko zwłok znaleziono wykopany dół

W trakcie śledztwa stwierdzono, że na placu zabaw obok miejsca, w którym znaleziono ciało kobiety, wykopany został dół. Wszystko wskazuje na to, że mężczyźni, którzy nieśli śpiwór ze zwłokami, chcieli go w nim zakopać. Choć uciekli z miejsca zdarzenia, policji udało się ich zatrzymać. To Polacy w wieku 35 i 42 lata - relacjonuje portal naTemat.pl.

Na ciele 53-latki znaleziono liczne ślady przemocy. Sekcja zwłok wykazała, że w śmierć Polki zamieszane są osoby trzecie. Aresztowani mężczyźni zostali przesłuchani. Policja wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 53-letnia Polka to bezdomna, która nocowała w pustym magazynie niedaleko miejsca, w którym znaleziono jej ciało - pisze "Berliner Zeitung".