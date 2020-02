Brytyjczyk musiał czekać godzinę na odprawę na lotnisku. "To nie brexit, za którym głosowałem"

Jak podaje "Independent", Colin Browning, jeden z 17,4 miliona Brytyjczyków, którzy głosowali za brexitem, poskarżył się, że przed sprawdzeniem paszportu był zmuszony czekać prawie godzinę na lotnisku Schiphol w Amsterdamie.

Absolutnie obrzydliwa obsługa na lotnisku Schiphol. W kolejce staliśmy 55 minut. To nie brexit, za którym głosowałem

- napisał na Twitterze mężczyzna.

"Nie głosowałem, aby stać w kolejce przez godzinę, podczas gdy niektórzy służbiści sprawdzają nasze paszporty"

Kiedy inny użytkownik skomentował post Browninga, mówiąc, że „dostał to, na co głosował”, zwolennik brexitu odpowiedział: "Nie głosowałem, aby stać w kolejce przez godzinę, podczas gdy niektórzy służbiści sprawdzają nasze paszporty". Dodał również, że spędził więcej czasu stojąc w kolejce do odprawy niż w powietrzu.

Urzędnicy z lotniska Schiphol ostrzegali wcześniej, że osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii mogą spodziewać się opóźnień po przyjeździe do Amsterdamu po brexicie. Według rządu holenderskiego, pasażerowie na zatłoczonych lotach mogą czekać około godzinę dłużej z powodu dodatkowych kontroli dokumentów. Jest jednak mało prawdopodobne, aby brexit spowodował obecne opóźnienia, ponieważ Wielka Brytania znajduje się obecnie w okresie przejściowym z UE, w którym ustalenia dotyczące podróży nie zmienią się do stycznia 2021 r.

Frances Coppola, dziennikarka finansowa "Forbes" i "Financial Times", powiedziała, że lotniska takie jak Schiphol "wyszły przed szereg", kierując Brytyjczyków do bramek dla osób spoza UE, ale, jak podkreśliła, zmiana ta zostanie wprowadzona we wszystkich krajach Unii Europejskiej od przyszłego roku.

Obawiam się, że właśnie na to głosowałeś

- napisała Coppola w odpowiedzi do wpisu Browninga.

Rzecznik Schiphol w rozmowie z "The Independent" powiedział, że nie ma żadnych zmian dla brytyjskich podróżników przybywających na lotnisko.

Wczoraj szkolono nowych pracowników Royal Marrechaussee w Holandii, co doprowadziło do dłuższych kolejek przy kontroli paszportowej niż zwykle

- wyjaśnił rzecznik, dodając, że żadne zmiany nie zostaną wprowadzone w okresie przejściowym.

W czwartek rząd Wielkiej Brytanii potwierdził, że w przyszłym roku wejdą w życie nowe surowe zasady podróży, co może oznaczać, że brytyjski podróżny, którego paszport będzie ważny mniej niż 15 miesięcy, może zostać zawrócony na lotnisku UE.

Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej

Przypomnijmy, że 1 lutego 2020 brexit stał się faktem. W relacjach Brukseli z Londynem nic się jednak nie zmienia i tak będzie do końca roku. Przez najbliższych 11 miesięcy obowiązywać będzie okres przejściowy. Od stycznia powinno wejść w życie nowe porozumienie o wzajemnej współpracy.

