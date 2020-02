Czaputowicz: Ambasada w Moskwie wysłała notę dyplomatyczną do Rosji ws. uroczystości 10 kwietnia

- Czekamy na odpowiedź, myślę, że strona rosyjska przekaże ją drogą dyplomatyczną - dodał szef polskiego MSZ-tu. Powiedział, że chodzi o możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach.

Jacek Czaputowicz bierze udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Przed tym wydarzeniem polski MSZ poinformował, że jest niewykluczone, że w Monachium dojdzie do spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem, Siergiejem Ławrowem. Omawiana miała być właśnie kwestia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Ostatecznie do spotkania jednak nie dojdzie - Jacek Czaputowicz wyjaśniał, że jest to związane z wypełnionym kalendarzem strony rosyjskiej. Zaznaczył, ze takie spotkanie nie było planowane. Szef MSZ powiedział, że jeśli strona rosyjska będzie miała jakieś pytania czy prośbę o wyjaśnienia, to Polacy są gotowi do rozmów.

Przedstawiciele polskich władz chcą 10 kwietnia pojechać do Smoleńska i Katynia, by uczcić dziesiątą rocznicę katastrofy samolotu prezydenckiego oraz osiemdziesiątą rocznicę zbrodni Katyńskiej.

Minister Czaputowicz poinformował, że poza wysłaniem noty dyplomatycznej nie są planowane rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie.