Pozew w imieniu dziesięciu kobiet złożyła kancelaria prawna Haba Law z Florydy. Właściciel firmy z branży modowej Peter Nygard został przez nie oskarżony o gwałt, w tym na nieletnich, wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi. W pozwie wymieniony jest zarówno sam Nygard, jak i jego dwie firmy. Według relacji ofiar 77-latek miał wykorzystywać swoje firmy, by wabić ofiary - podaje globalnews.ca.

W powie napisano, że kanadyjski milioner "rekrutował, zwabiał i kusił podatne na wpływ, nieraz ubogie dzieci i kobiety przy pomocy pieniędzy i fałszywych obietnic pracy w roli modelek, by molestować je i gwałcić". Proceder miał trwać dziesięciolecia. Firmy Nygarda miały być "w sercu procederu", który umożliwiał mu gwałcenie kobiet i dziewczynek w USA, Bahamach i innych miejscach.

Prawnicy poinformowali, że od momentu złożenia pozwu zgłosiły się do nich dziesiątki kolejnych kobiet, które miały paść ofiarą Nygarda.

Prawnicy milionera zaprzeczają zarzutom w jego imieniu. Zapewniają, że są one "całkowicie fałszywe", a do tego "wyjątkowo paskudne". Oczekują, że pozew zbiorowy zostanie oddalony przez sąd. Zarzucili ponadto, że kobiety mają być "opłacone" w ramach "spisku" przeciwko Nygardowi.

Milioner miał gwałcić i zmuszać ofiary do rekrutowania kolejnych

Firma reprezentująca kobiety zapewnia, że oskarżenie jest wynikiem śledztwa i rozmów z "setkami osób".

Jedna z kobiet opisała, że jako 14-latka przechodziła obok sklepu należącego do Nygarda. Pracownica miała wręczyć jej bieliznę do przymierzenia i powiedziała, by zrobiła to w przymierzalni pozbawionej drzwi lub zasłony. Kobieta miała zrobić jej zdjęcia, później pojawił się Nygard. Według relacji ofiary zapytał, czy może sprawdzić jej wymiary i kiedy to robił, dotykał wewnętrznej strony jej ud i pośladków.

Kolejna z ofiar powiedziała, że jako 14-latka została dwukrotnie zgwałcona przez milionera, który ponadto płacił jej za rekrutowanie innych dziewczynek. Miał kazać jej podawać im narkotyki. Mężczyzna miał wykorzystywać kobiety przy pomocy "połączenia oszustwa, przymuszenia, manipulacji i siły fizycznej".