"The Wall Street Journal" powołuje się na przedstawiciela amerykańskiego centrum kontroli i zapobiegania chorób. Władze Stanów Zjednoczonych przygotowały około 380 miejsc w dwóch samolotach, które już w niedzielę - zdaniem informatorów dziennika - mają przylecieć do Japonii po pasażerów "Diamond Princess". Dwutygodniowa kwarantanna na statku ma się zakończyć w najbliższą środę. Obywatele USA, którzy po pobycie na Diamond Princess zostaną ewakuowani do USA, będą musieli przejść tam kolejną kwarantannę - pisze "The Wall Street Journal".

W czwartek japońskie władze zezwoliły części pasażerów na dokończenie kwarantanny na lądzie. W pierwszej kolejności na opuszczenie Diamond Princess zezwolono osobom powyżej 80. roku życia, z chorobami przewlekłymi oraz zakwaterowanym w kajutach wewnętrznych bez okien. Wszyscy musieli przejść testy na obecność koronawirusa.

Koronawirus na pokładzie Diamond Princess

Wybuch zakażeń koronawirusem na japońskim wycieczkowcu został określony przez agencję Bloomberg jako "największe ognisko koronawirusa poza Chinami". Kontrola zdrowia pasażerów wycieczkowca Diamond Princess rozpoczęła się w poniedziałek 3 lutego po tym, jak u 80-letniego mężczyzny, który płynął tą jednostką w ubiegłym miesiącu, stwierdzono zakażenie. Mieszkaniec Wuhan 20 stycznia wszedł na pokład Diamond Princess w Jokohamie, a następnie zszedł ze statku pięć dni później w Hongkongu.

Jak poinformowało polskie MSZ, na wycieczkowcu znajduje się trzech obywateli Polski. Nie ma informacji o tym, żeby byli zakażeni koronawirusem. Na pokładzie Diamond Princess stwierdzono do tej pory 218 przypadków zakażenia. Około 3400 pasażerów i członków załogi statku poddanych jest kwarantannie w pobliżu Jokohamy w Japonii. Dotychczas przebadano tylko niewielką część pasażerów.