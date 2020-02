Chiny. Kryzys w służbie zdrowia. Ponad 1700 pracowników medycznych zakaziło się koronawirusem

Zastępca dyrektora Narodowej Komisji Zdrowia Chin Zeng Yixin powiedział, że zakażeni pracownicy medyczni stanowią 3,8 procent ogółu potwierdzonych zakażeń w Chinach, a ofiary śmiertelne wśród lekarzy i pielęgniarek to 0,4 procent wszystkich zgonów w Chinach spowodowanych koronawirusem - relacjonuje "The New York Times".

Chiny. Zakażeni pracownicy medyczni stają się pacjentami w szpitalach, w których pracują

O trudnej sytuacji w chińskich szpitalach opowiedziała CNN jedna z pielęgniarek. Kobieta została poddana kwarantannie, ponieważ skan jej klatki piersiowej wykazał, że mogła zakazić się koronawirusem. Pielęgniarka przyznaje, że w jej szpitalu pracuje ok. 100 osób, które tak jak ona zostały poddane kwarantannie. Placówka, w której pracuje, nie jest jednak wyjątkiem. W innym szpitalu w Wuhan spośród 500 zatrudnionych osób zakażonych jest ok. 130 pracowników medycznych - wynika z wpisów jednej z pielęgniarek, która opisywała sytuację w swoim miejscu pracy na Weibo, chińskiej platformie podobnej do Twittera.

W samym Wuhan zakażonych jest 1102 pracowników medycznych. CNN pisze, że w wielu szpitalach stanowią oni znaczną część pacjentów, u których stwierdzono koronawirusa. Przykładem takiej sytuacji jest szpital Zhongnan. W okresie od 1 do 28 stycznia przyjęto tam 138 pacjentów z koronawirusem, z czego 40 osób to pracownicy tej placówki. Oznacza to, że stanowią oni prawie 30 proc. zakażonych, którzy leczą się w tym szpitalu.

Chińska służba zdrowia przeżywa kryzys. Lekarze są przeciążeni, brakuje ekwipunku ochronnego

W Wuhan mieszka ok. 11 milionów ludzi, znajduje się tam 398 szpitali i prawie 6000 przychodni. Miejska Komisja Zdrowia wyznaczyła dziewięć szpitali, które zajmują się leczeniem koronawiusa oraz 61 placówek, które przyjmują pacjentów z gorączką będącą objawem koronawirusa. Wiele z tych szpitali zmaga się z niedoborami środków medycznych, takich jak maski, okulary i ubrania ochronne. Szpitale z Wuhan wielokrotnie prosiły o pomoc w mediach społecznościowych, wzywając do wpłacania datków na wyposażenie niezbędne do ochrony personelu medycznego. Pracownicy szpitali radzą sobie z niedoborami jak tylko mogą. W chińskich mediach społecznościowych ukazał się post pokazujący, jak personel medyczny tworzy ekwipunek ochronny z plastikowych worków na śmieci. Kolejnym problemem jest przeciążenie lekarzy i pielęgniarek, którzy pracują przez wiele godzin bez przerwy. CNN podaje, że Narodowa Komisja Zdrowia Chin zadeklarowała, że "poprawi warunki pracy pracowników medycznych walczących na pierwszej linii" i będzie lepiej bronić ich praw.