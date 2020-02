W weekend sztorm Dennis uderzy w Europę. W Polsce również będzie wiało. IMGW ostrzega

Narodowy serwis meteorologiczny Wielkiej Brytanii Met Office informuje, że sztorm Dennis rozwija się na północnym Atlantyku i kieruje się na wschód. W piątek będzie zmierzał w kierunku Wielkiej Brytanii i Irlandii, a w sobotę odbije w stronę Szkocji. Meteorolodzy ze Zjednoczonego Królestwa wydali ostrzeżenia I stopnia przed wiatrem oraz ostrzeżenia II stopnia przed deszczem. Ulewy i silne podmuchy będą najbardziej dotkliwe 15 i 16 lutego, czyli w ten weekend.

Met Office ostrzega mieszkańców Wielkiej Brytanii przed komplikacjami, jakie mogą spowodować trudne warunki pogodowe. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ulewne deszcze będą przyczyną powodzi, a silny wiatr będzie zrywał linie energetyczne. Meteorolodzy spodziewają się także licznych utrudnień w transporcie.

Sztorm Dennis w Europie. Na południu i północy Polski zawieje silny wiatr

To, co będzie działo się na zachodzie Europy, będzie miało także wpływ na warunki atmosferyczne w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również wydał ostrzeżenia przed wiatrem. W sobotę silne podmuchy odczują mieszkańcy województw śląskiego i podkarpackiego, a w niedzielę osoby przebywające na terenie województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na Pomorzu Zachodnim będzie obowiązywało ostrzeżenie II stopnia (w pasie nadmorskim wiatr osiągnie prędkość do 95 km/h), w pozostałych - ostrzeżenie I stopnia (prędkość wiatru osiągnie tam maksymalnie 80 km/h).