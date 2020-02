Koronawirus. Załoga samolotu zabroniła pasażerom korzystać z toalety. Bała się zarażenia

Jak podaje Reuters zdjęcie opublikował jeden z pasażerów. Według autora fotografii zakaz dyskryminował turystów z Korei Południowej, ponieważ napisany został tylko w języku koreańskim. Na kartce przyczepionej na drzwiach toalety miał znajdować się zakaz używania WC w obawie przed zakażeniem koronawirusem. Po skargach pasażerów załoga miała umieścić ten sam napis także w języku angielskim.

Załoga samolotu KLM zabroniła pasażerom korzystać z toalety, w obawie przed koronawirusem

W piątek na konferencji prasowej władze linii lotniczej KLM publicznie przeprosiły za incydent i zapewniły, że poważnie podejdą do zarzutów o dyskryminację. - To błąd ludzki. Jest nam bardzo przykro, że zostało to odebrane jako dyskryminacja, zdecydowanie nie było to intencją załogi - mówił dyrektor regionalny Air France-KLM Guillaume Glass. Do sytuacji odniosło się także Ministerstwo Transportu Korei Południowej, które wezwało KLM do zapewnienia, że sytuacja ta już się nie powtórzy.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) to holenderskie linie lotnicze, które wchodzą w skład holdingu Air France-KLM. Jest to najstarsza linia lotnicza, która działa nieprzerwanie od 1919 roku. We flocie KLM lata 170 samolotów. W Polsce linie obsługują loty z Warszawy, Gdańska i Krakowa do Amsterdamu.