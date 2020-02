Szkocja: wodospad popłynął do góry. Wszystko przez huragan Ciara [WIDEO]

Niecodzienne zjawisko wywołane zostało przez huragan Ciara, któremu towarzyszyły bardzo silne porywy wiatru. Nagranie prezentujące wodospad wywrócony "do góry nogami" udostępniła na swoim Twitterze agencja informacyjna Reuters.

"Odwrócony wodospad" w Szkocji - wyjątkowe zjawisko wywołał huragan Ciara

Jak podaje portal en24.news huragan Ciara daje się we znaki mieszkańcom Europy już od niedzieli 9 lutego. Film nakręcony został w regionie Capsie Fells na północ od Glasgow w Szkocji. Pod wpływem gwałtownych podmuchów wiatru odwrócony został kierunek wodospadu "Jenny's Lum".

Autor nagrania, Derek Fabel, w rozmowie z Reutersem wyjaśnił, że już wcześniej obserwowano to zjawisko w przypadku tego wodospadu. Tym razem jednak widok był szczególnie spektakularny. - Kiedy pojawiły się silne podmuchy wiatru, to woda zamiast w dół została wypompowana do góry, co wygląda jak dymny komin - powiedział.

Huragan Ciara spowodował śmierć co najmniej pięciu osób w Europie. W wyniku silnych wiatrów, które lokalnie dochodziły do nawet 170 kilometrów na godzinę, konieczne było odwołanie lotów oraz pociągów.