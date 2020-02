Debata w PE. Anna Zalewska z PiS zrugana przez przewodniczącą. "Po raz ostatni daję pani szansę"

Anna Zalewska podczas debaty na temat praworządności w Parlamencie Europejskim naraziła się wiceprzewodniczącej PE, Nicoli Beer. Wszystko dlatego, że europosłanka PiS - zamiast zadać pytanie zgodnie z obowiązującą procedurą - chciała wykorzystać dodatkowy czas na kontynuowanie swojego wywodu. - Nie padło pytanie. Na co ma odpowiedzieć przedmówca? To jest nie do zaakceptowania - mówiła Beer.

