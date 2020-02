Burza po słowach księdza z Rhode Island. "Pedofilia nikogo nie zabija, a aborcja już tak"

72-letni Richard Bucci to kapłan z Kościoła Najświętszego Serca w mieście West Warwick stanu Rhode Island. W amerykańskich mediach zrobiło się o nim głośno po tym, jak na początku lutego opublikował listę z nazwiskami 44 amerykańskich senatorów, którzy głosowali za dostępem do aborcji w stanie Rhode Island. Jak opisuje "The Guardian", ksiądz w ogłoszeniu opublikowanym w kościelnym biuletynie poinformował, że zgodnie z jego decyzją nie będą oni mogli przyjmować komunii świętej, być świadkami małżeństw czy służyć jako rodzice chrzestni. Powołał się przy tym na "2000 lat katolickich nauk".

USA. Ksiądz z Rhode Island: Pedofilia nikogo nie zabija, aborcja już tak

Senatorowie, którzy dowiedzieli się o umieszczeniu ich nazwisk na kościelnej liście, nie kryli oburzenia. Jak podaje CBS News, Carol Hagan McEntee z Izby Reprezentantów, która również głosowała "za" dostępem do aborcji, została poproszona o opuszczenie pogrzebu krewnego, a ksiądz Bucci zabronił jej wygłoszenia mowy pożegnalnej. Z ustaleń stacji wynika, że to ona doprowadziła do uchwalenia prawa stanowego, które zapobiegło przedawnieniu ważności przypadków wykorzystywania dzieci. Jej starsza siostra zeznawała z kolei w sprawie o wykorzystywanie seksualne przez ówczesnego kapłana w tym samym Kościele, w którym służy Bucci.

Ksiądz Richard Bucci został zapytany o sprawę w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną WJAR. Jak wyjaśnił, jego zdaniem aborcja i pedofilia w Kościele to dwa "problemy moralne", których nie można porównywać. - Pedofilia nikogo nie zabija, a aborcja już tak - przyznał. Jak dodał, nie rozumie powszechnego zdziwienia, które wywołała jego decyzja o zakazie komunii dla niektórych polityków.

Słowa duchownego wywołały kolejną falę oburzenia. Skomentowała je m.in. Hagan McEntee. - Jeśli on mówi, że pedofilia nie zabija ludzi, to znaczy, że niczego nie rozumie - powiedziała w rozmowie z CBS. - Jest wiele ofiar pedofilii, których już nie ma wśród nas - dodała, wskazując, że część z nich popełniła samobójstwa. - Innym ukradziono dzieciństwo i zniszczono życie - mówiła.

