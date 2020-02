Wypadek i dachowanie szkolnego autobusu w USA. Policja opublikowała szokujące nagranie [WIDEO]

Do wypadku, który widać na nagraniu, doszło 19 grudnia 2019 roku w hrabstwie Perry w amerykańskim stanie Ohio, ale dopiero teraz upubliczniono film. Szkolny autobus przewoził 25 uczniów. Zderzył się z samochodem, którego kierowca chciał przejechać przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Oba pojazdy wypadły z drogi i uderzyły o przydrożną barierkę. Szkolny autobus dachował i przewrócił się na bok - relacjonuje News 5 Cleveland.

USA. Kierowca, który spowodował wypadek, złamał kręgosłup

W wyniku zdarzenia rannych zostało ośmioro uczniów oraz 74-letni kierowca autobusu, który mimo wszystko zachował spokój i powiedział dzieciom, żeby wyszły z pojazdu przez okna - pisze New York Post. On i uczniowie odnieśli niewielkie obrażenia, przetransportowano ich do szpitala. W najcięższym stanie był 42-letni kierowca samochodu osobowego, który złamał kręgosłup. Mężczyzna prowadził samochód, choć miał zawieszone prawo jazdy.

