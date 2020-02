We wtorek szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus przemawiał do specjalistów z całego świata, którzy spotkali się w Genewie, aby wypracować metody walki z nowym koronawirusem z Chin. W dwudniowym spotkaniu ekspertów uczestniczy około 400 osób.

COVID-19. WHO ogłosiła nazwę choroby wywoływanej przez koronawirusa

Ghebreyesus ogłosił też oficjalną nazwę choroby wywoływanej przez 2019-nCoV - wirusa należącego do rodziny koronawirusów, którym w ostatnich tygodniach zakaziło się ponad 40 tysięcy osób, głównie w Chinach. Choroba, której objawy to m.in. wysoka gorączka, kaszlem i trudnościami w oddychaniu, będzie od teraz znana jako COVID-19 (CORONA - VIRUS - DISEASE - 2019).

- Kierując się wytycznymi WHO, jak i ONZ, musieliśmy znaleźć nazwę, która nie będzie odnosiła się do żadnej lokalizacji geograficznej, grupy ludzi czy nazw zwierząt. Według naszych założeń nazwa choroby powinna być też łatwa do wymówienia. Ustalenie pewnego standardu było dla nas istotne, bowiem nie chcieliśmy, by w obiegu pojawiły się nieprecyzyjne lub stygmatyzujące określenia - powiedział szef Światowej Organizacji Zdrowia.

Dyrektor generalny WHO podzielił się też najnowszymi raportami na temat zakażeń 2019-nCoV. - O godz. 6:00 czasu środkowoeuropejskiego potwierdzonych było 42,708 przypadków koronawirusa w samych Chinach, gdzie życie straciło dotąd 1017 osób [biorąc pod uwagę również Hongkong - red.]. Większość zgonów odnotowano w prowincji Hubei - mówił Ghebreyesus.

Według jego zapewnień pierwsza szczepionka przeciw koronawirusowi powinna być gotowa za 18 miesięcy.

Koronawirus zabił już ponad 1000 tysiąc osób. Dymisje wśród kluczowych urzędników w prowincji Hubei

Z powodu choroby wywołanej koronawirusem zmarło dotąd 1018 osób. Ostatnia doba była najtragiczniejsza pod względem ofiar śmiertelnych od początku epidemii - w chińskiej prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan, odnotowano 108 przypadków śmierci. Chińskie władze podjęły decyzję o zdymisjonowaniu kluczowych urzędników z Hubei. Odwołano między innymi szefa lokalnych struktur komunistycznej partii, a także przewodniczącego komisji zdrowia.