Cztery nowe przypadki koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Biznesmen z Brighton odpowiedzialny za 11 zakażeń?

Według oficjalnych raportów ministerstwa zdrowia na terenie Wielkiej Brytanii znajduje się osiem osób zakażonych koronawirusem. Cztery nowe przypadki potwierdzono w poniedziałek 10 lutego. Zakażone osoby przebywają obecnie w londyńskich szpitalach.

Biznesmen z Brighton odpowiedzialny za 11 zakażeń koronawirusem?

Jak informuje Sky News, wszystkie cztery nowe przypadki zakażeń (a także jeden potwierdzony w poprzednich dniach) na terenie Wielkiej Brytanii są powiązane z biznesmenem z Brighton, który w styczniu przebywał w Singapurze, a później w kurorcie narciarskim we Francji. Do kraju powrócił - lotem easyJet z Genewy do Londynu - 28 stycznia, a teraz jest leczony w londyńskim St Thomas' Hospital.

Brytyjczyk miał zakażać jednak nie tylko po powrocie do ojczyzny, ale również podczas urlopu w Alpach. Francuskie władze potwierdziły, że u sześciu Brytyjczyków (w tym 9-letniego dziecka), którzy również byli gośćmi kurortu narciarskiego w miejscowości Les Contamines-Montjoie, zdiagnozowano koronawirusa. Pięciu turystów trafiło do francuskich szpitali, a jeden z nich zgłosił się później do placówki medycznej na Majorce.

Media z Wysp piszą o biznesmenie z Brighton jako o "superroznosicielu". Epidemiolodzy nazywają w ten sposób nosicieli wirusa, którzy zakazili niewspółmiernie więcej osób niż inni. Mężczyzna ma być odpowiedzialny w sumie za 11 zakażeń - 5 w Wielkiej Brytanii i sześć poza granicami kraju. Trzeba jednak zaznaczyć, że brytyjskie ministerstwo zdrowia nie potwierdziło ustaleń mediów.

Coraz więcej ofiar koronawirusa. Oficjalne raporty mówią o 910 zgonach

Liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem, zbliża się do tysiąca. Według danych na poniedziałek na godz. 10, w samych Chinach stwierdzono 908 zgonów, a także jeden na Filipinach i jeden w Hongkongu. Zakażonych zostało już łącznie ponad 40,6 tys. osób, z czego w samych Chinach to ponad 40,1 tys.

W najbardziej dotkniętej epidemią chińskiej prowincji Hubei w ciągu ostatniej doby zmarło 91 osób. Zanotowano też w tym regionie 2618 nowych przypadków zarażeń.