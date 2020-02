Huragan Ciara. Silny wiatr targał samolotem z Warszawy, ale pilot wylądował. "Czapki z głów"

Internet obiega nagranie przedstawiające lądowanie samolotu linii WizzAir na lotnisku w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Maszyna ta leciała z Warszawy do angielskiego miasta Luton, jednak ze względu na silny wiatr przekierowano ją właśnie do Birmingham. Tam warunki pogodowe również nie ułatwiały pracy pilotom.

REKLAMA

>>> Jak wygląda praca w wieży kontroli lotów?

Huragan Ciara w Wielkiej Brytanii. Polski pilot wylądował w niezwykle trudnych warunkach

Na nagraniu udostępnianym przez setki użytkowników social mediów widać, jak silny wiatr miota samolotem, a załoga ma problem, aby wylądować na pasie startowym. Mimo turbulencji lot zakończył się szczęśliwe. Komentujący doceniają umiejętności pilota Grzegorza Siekierdy, który poradził sobie w trudnej sytuacji. "Leciałam tym lotem razem z moim mężem i wierzcie mi - to lądowanie to było arcydzieło. Czapki z głów", "To było imponujące. Dajcie pilotowi podwyżkę!" - czytamy w komentarzach.

Huragan Ciara. Problemy samolotu British Airways. Pilot podchodził do lądowania dwukrotnie

Samolot z Warszawy do Luton nie był jedynym, który miał problemy z lądowaniem podczas huraganu Ciara. W niedzielę maszyna należąca do British Airways próbowała wylądować na lotnisku Heathrow w Londynie, ale chwilę po tym, jak dotknęła pasa startowego, musiała znów wzbić się w powietrze. Pilotowi udało się wylądować za drugim podejściem. Film z tego wydarzenia również został opublikowany w social mediach.