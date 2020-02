W kategorii najlepszy film międzynarodowy Oscara zdobył "Parasite" w reżyserii Bong Joon-ho. To też pierwszy zagraniczny film z Oscarem za w najważniejszej kategorii. Dzieło Bong Joon Ho zdobyło statuetkę także w kategorii najlepszy reżyser oraz najlepszy scenariusz oryginalny.

Pełna lista zwycięzców tegorocznej gali:

Najlepszy film:

"Parasite"

Reżyser:

Bong Joon Ho - "Parasite"

Aktor:

Joaquin Phoenix - "Joker"

Aktorka:

Renee Zellweger - "Judy"

Aktor drugoplanowy:

Brad Pitt - "Once Upon A Time In Hollywood"

Aktorka drugoplanowa:

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Najlepszy film animowany:

"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen, Jonas Rivera

Krótkometrażowy film animowany:

"Hair Love" - Matthew A. Cherry, Karen Rupert Toliver

Scenariusz oryginalny:

"Parasite" - Bong Joon Ho, Han Jin Won

Scenariusz adaptowany:

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi

Film krótkometrażowy:

"Learning to Skateboard in a Warzone (if you're a Girl)" - Carol Dysinger, Elena Andreichev

Scenografia:

"Pewnego Razu... w Hollywood" - Barbara Ling, Nancy Haigh

Kostiumy:

"Małe Kobietki" - Jacqueline Durran

Dokument:

"American Factory" - Steven Bognar, Julia Reichert, Jeff Reichert

Dokument krótkometrażowy:

"The Neighbors' Window" - Marshall Curry

Najlepszy montaż dźwięku:

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Donald Sylvester

Zdjęcia:

"1917" - Roger Deakins

Efekty specjalne:

"1917" - Guillame Rocheron, Greg Butler, Dominic Tuohy

Charakteryzacja:

"Gorący temat" - Kazu Hiro, Anne Morgan, Vivian Baker

Film międzynarodowy:

"Parasite" - Korea Południowa

Muzyka:

"Joker" - Hildur Gudnadottir

Piosenka:

"(I'm Gonna) Love me Again" - "Rocketman" - Elton John, Bernie Taupin

Montaż:

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Michael McCusker, Andrew Buckland

Dźwięk:

"1917" - Mark Taylor, Stuart Wilson

Montaż dźwięku:

"Le Mans '66 (Ford v Ferrari)" - Donald Sylvester