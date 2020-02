"FT": Praworządność w Polsce coraz bardziej zagrożona. Celem PiS "polityczna kontrola sądów"

"Unia Europejska jest zbudowana na praworządności" - podkreśla w pierwszym zdaniu komentarza zespół redaktorski "Financial Times'e". Dziennik ostrzega, że zagrożenie niezależności sędziów może "podważyć podstawy prawne wspólnego rynku" UE - a wspólnota mierzy się właśnie z takim zagrożeniem ze strony Polski.

W komentarzu opisane są działania PiS wobec sądów, w tym podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę "ustawy nazywanej przez krytyków kagańcową, która pozwala nacjonalistycznemu rządowi zwalniać sędziów, którzy krytykują reformy jego autorstwa". Krytykowane są nie tylko działania, ale też argumenty PiS - m.in. ten o "komunistycznych sędziach". "Większość sędziów jest zbyt młoda, by mogli służyć przed 1989 rokiem" - czytamy. Redakcja przywołuje opinię ekspertów, wg której rząd "pozszywał" elementy systemu prawnego istniejące w innych krajach w celu "politycznej kontroli sądownictwa". Przewiduje też, że PiS będzie czekać do końca kadencji I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf i po tym zastąpi ją "lojalistą".

"FT" ostrzega - podobnie jak polscy eksperci - przed chaosem i podwójnym systemem prawnym. Jednak zauważa też, że to zagrożenie dla całej Unii i jej instytucje nie powinny pozostać obojętne. Jeśli dojdzie do zastąpienia Gersdorf rządowym lojalistą, to "UE powinna powstrzymać się od koncyliacyjnego 'resetu' z Polską, który pojawił wraz z nową Komisją Europejską". Zamiast tego - ocenia dziennik - Bruksela powinna walczyć z próbami "zastraszenia sędziów" z pomocą Trybunału Sprawiedliwości, a "przede wszystkim nie powinna powstrzymywać się przed łączeniem przyszłych dotacji z funduszy strukturalnych z przestrzeganiem zasady rządów prawa". "Państwa członkowskie nie mogą cieszyć się wszystkimi korzyściami bez przestrzegania wszystkich zasad" - podsumowuje dziennik.