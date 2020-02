Drewniana studnia przetrwała pod wodą 7 tysięcy lat. Skarb z Czech to najstarsza taka struktura na świecie

Studnię odkryto w 2018 roku, w Ostrovie, w regionie czeskich Pardubic. W kolejnym roku o jej konserwacji informował uniwersytet w Pardubicach. Teraz eksperci opublikowali wyniki swoich badań w marcowej edycji Journal of Archaeological Science, o czym pisze CNN.

Najstarsza drewniana konstrukcja na świecie

Studnia miała zostać wybudowana w latach 5256-55 przed naszą erą. Naukowcy ustalili te daty, badając słoje drewna dębowego, z którego powstała. Metoda ta nazywana jest dendrochronologią, a czeska studnia z okresu neolitu jest według badaczy najstarszą drewnianą konstrukcją na świecie, której wiek określono w ten sposób.

Studnię wykopano w czasie budowy autostrady w okolicach Ostrova. Ma kwadratową podstawę o boku długości 80 cm i 140 cm wysokości. Jest świetnie zachowana, stąd możliwe było zastosowanie dendrochronologii.

Wysokie umiejętności cieśli z neolitu

Konstrukcja składa się z czterech narożnych słupków z rowkami, w które wstawiono deski. "Ten rodzaj konstrukcji pokazuje zaawansowaną wiedzę techniczną" - piszą naukowcy. To dowodzi, że ludzie z wczesnej epoki neolitu byli wykwalifikowanymi cieślami. Eksperci podkreślają, że umiejętności prehistorycznych budowniczych, którzy mieli do dyspozycji jedynie bardzo proste narzędzia z kamienia, kości, rogów czy drewna.

"Studnia zachowała się tylko dlatego, że przez stulecia znajdowała się pod wodą.Teraz nie możemy pozwolić jej wyschnąć, inaczej zostanie zniszczona" - mówił Karol Bayer z uniwersytetu w Pardubicach, cytowany w informacji prasowej z ubiegłego roku.

Jak wyjaśnia CNN, badacze pracują teraz procesem konserwacji studni, by utrzymać ją w obecnym świetnym stanie. Do wzmacniania wykorzystują na przykład cukier. To trzecia studnia z okresu neolitu, jaką odkryto w Czechach w ostatnich czterech latach.