Nadciąga sztorm Ciara. W Wielkiej Brytanii odwołane loty, załamanie pogody możliwe też w Polsce

Sztorm Ciara zbliża się do wybrzeży Wielkiej Brytanii. Front znad Atlantyku ma przynieść bardzo silny wiatr. Brytyjskie służby meteorologiczne spodziewają się, że jego prędkość na Wyspach może sięgnąć blisko 130 kilometrów na godzinę. Towarzyszyć może mu ulewny deszcz.

Wielka Brytania. Nadciąga sztorm Ciara

W związku z tym odwołano dziesiątki lotów, nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Jak podaje BBC, londyńskie lotnisko Heathrow uzgodniło z liniami lotniczymi, by te "połączyły" swoje rozkłady - chodzi o to, by jak najmniej lotów trzeba było odwołać. British Airways proponuje swoim klientom możliwość zmiany planu podróży.

Nie tylko linie lotnicze i lotniska obawiają się gwałtownej pogody. Ostrzeżenia płyną też od operatorów kolejowych. Przynajmniej 10 z nich zaleciło pasażerom rezygnację z podróży w niedzielę, 20 kolejnych ostrzegło przed opóźnieniami w niedzielę. Tego dnia na trasy wyjedzie mniej pociągów i będą się one poruszać z mniejszą prędkością, ale utrudnienia mogą też spowodować zniszczenia wywołane wiatrem - operatorzy obawiają się zrywania linii energetycznych i blokowania torów przez połamane drzewa. Odwołano też część połączeń promowych.

Wiatr, w porywach przekraczający 110 km na godzinę, już utrudnia podróżowanie w Szkocji. Na kilku mostach wprowadzono zakaz wjazdu dla dużych pojazdów, z wysokimi burtami, które mocniej mogą reagować na silny wiatr.

Europa Zachodnia szykuje się na gwałtowną pogodę, IMGW ostrzega

Nie tylko Wielka Brytania ma doświadczyć sztormu. Z prognoz dostępnych na portalu windy.com wynika, że silny wiatr będzie przemieszczać się w ciągu dnia w niedzielę na wschód. Deszcze i porywisty wiatr są zapowiadane przede wszystkim na niedzielę, ale trudne warunki pogodowe mogą utrzymać się aż do wtorkowego poranka.

Sztorm Ciara. Prognoza dotycząca wiatru na niedzielę 9 lutego, godz. 22:00 Źródło: Windy.com

Na Ciarę szykują się więc m.in. Belgia oraz Niemcy, gdzie sztorm nazwano orkanem Sabine. Jak informuje portal Deutsche Welle, Lufthansa ostrzegła, że od popołudnia w sobotę do prawdopodobnie wtorku klienci tej linii muszą się liczyć z wypadnięciem części lotów z rozkładu i opóźnieniami. Zakłócenia mogą wystąpić także w kolejach niemieckich Deutsche Bahn, głównie w północnej i zachodniej części kraju.

Załamanie pogody ma dotrzeć też do Polski. Na twitterowym profilu AlePogoda! czytamy, że wiatr w nocy z niedzieli na poniedziałek może sięgać 70-100 km/h, wystąpić ma też duży spadek ciśnienia.

Także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielę przed południem ostrzegł, że od niedzielnego popołudnia na południu i zachodzie Polski może wiać silny wiatr.

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. W południowych powiatach podkarpackiego i dolnośląskiego wydano ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia. Według IMGW wiatr będzie miał tam średnią prędkość od 35 do 45 kilometrów na godzinę, a w porywach do 95 kilometrów na godzinę.