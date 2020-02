Francja. Koronawirus w kurorcie narciarskim - pięć przypadków. Miasteczko chce uniknąć paniki

Wśród najnowszych przypadków zakażenia koronawirusem poza Chinami jest pięcioro obywateli Wielkiej Brytanii, którzy przebywali w miejscowości Les Contamines-Montjoie. To niewielki kurort narciarski w pobliżu Mont Blanc.

Francja. Pięć przypadków koronawirusa w kurorcie narciarskim

Jak podaje Agencja Reutera, prawdopodobnie zakazili się od Brytyjczyka, którzy przyleciał z Singapuru. Po pobycie we Francji, mężczyzna wrócił do Wielkiej Brytanii. Tam poczuł się źle i zgłosił się do szpitala.

Według tabloidu "Daily Mail", zakażeni we Francji to 48-letni mężczyzna i jego 9-letni syn oraz trzy osoby z innej rodziny, które mieszkały z nimi w tym samym domku. Ich stan jest określany jako dobry. Prewencyjnie w izolacji we francuskim szpitalu przebywa jeszcze sześć osób z obu rodzin, u których na razie nie stwierdzono obecności wirusa. Według relacji mieszkańców zakażeni zostali zabrani przez śmigłowce i karetki w nocy z piątku na sobotę.

48-latek i jego rodzina od kilku lat na stałe mieszkają we Francji, a jego syn uczy się w Contamines-Montjoie. Z tego powodu prewencyjnie zamknięto szkołę, a uczniowie mogą zostać przebadani.

Zobacz wideo: Czy Polska jest gotowa na koronawirusa?

Miasteczko chce uniknąć paniki

W Alpach trwa szczyt sezonu narciarskiego i mieszkańcy francuskiej miejscowości obawiają się nie tylko wirusa, ale też paniki wśród turystów. Serwis lepoint.fr cytuje lokalne biuro turystyczne, do którego już teraz ludzie dzwonią z pytaniami, a niektórzy odwołują pobyt. Serwis przywołuje też wypowiedź pracownika apteki, którego wiele osób pytało o maseczki chirurgiczne. Jednak on nie chce ich sprzedawać, bo obawia się "psychozy", jeśli wszyscy zaczną je nosić.

W Chinach z powodu nowego koronawirusa zmarło 811 osób. Jak wynika z najnowszych danych, w całych Chinach w ciągu ostatniej doby zanotowano 89 zgonów i 2656 nowych przypadków zakażenia. Obecność 2019-nCoV potwierdzono łącznie u 37198 osób.