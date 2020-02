Koronawirus zabił już więcej osób niż SARS. Ale tempo rozprzestrzeniania się epidemii spada

Jak wynika z najnowszych danych, w całych Chinach w ciągu ostatniej doby zanotowano 89 zgonów i 2656 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Obecność 2019-nCoV potwierdzono łącznie u 37198 osób. Od początku epidemii z powodu nowego koronawirusa zmarło 811 osób.

Koronawirus. Zmarło więcej osób niż w czasie epidemii SARS

To oznacza, że liczba ofiar śmiertelnych jest większa niż w przypadku epidemii innego koronawirusa sprzed 18 lat - SARS. Tamten wirus zabił w sumie 774 osoby na świecie, w większości w Chinach. Epidemia SARS objęła mniej osób, ale wywołana wirusem choroba była o wiele groźniejsza. Zmarła prawie co 10 chora osoba. W przypadku 2019-nCoV wskaźnik umieralności to około 2-3 proc.

Choć epidemia postępuje, zaczęły pojawiać się pozytywne sygnały. Po pierwsze, ponad 2700 osób udało się wyleczyć. Po drugie, zdaje się spadać tempo rozprzestrzeniania się wirusa. W sobotę w Chinach odnotowano 2656 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to o ok. 20 proc. mniej niż w piątek. Według ekspertów to może pokazywać, że rozprzestrzenianie się wirusa spowalnia. Jednak liczba chorych może jeszcze rosnąć, ponieważ w kolejce do zbadania są tysiące próbek.

Według cytowanych przez agencję AP ekspertów, jeśli środki zaradcze zdadzą egzamin, to "drastyczne ograniczenie" rozprzestrzeniania się wirusa powinniśmy zobaczyć pod koniec lutego. Z drugiej strony, Chińczycy mają od początku tygodnia zacząć wracać do pracy i jeśli wtedy dojdzie do ponownego wzrostu zachorowań, może się okazać, że sytuacja wcale się nie poprawia.

Najwięcej ofiar w prowincji Hubei

W chińskiej prowincji Hubei, najbardziej dotkniętej nowym koronawirusem, w wyniku epidemii zmarło 780 osób. W ciągu ostatniej doby doszło do 81 zgonów. Potwierdzono 2147 nowych zachorowań na 2019-nCoV. Łącznie w całym regionie, którego stolicą jest Wuhan, zakażonych jest już 27100 osób.

Jedyne przypadki śmiertelne nowego koronawirusa poza kontynentalnymi Chinami odnotowano na Filipinach, ofiarą śmiertelną był tam Chińczyk, oraz w Hongkongu, gdzie zmarł 39-latek. W Polsce koronawirusa nie stwierdzono.

W niedzielę poinformowano także o sześciu nowych przypadkach wirusa na statku wycieczkowym Diamond Princess. Na pokładzie japońskiego statku wycieczkowego, stojącego w porcie w Jokohamie, stwierdzono zakażenie koronawirusem kilkudziesięciu osób. Przebywa na nim w sumie 3700 pasażerów. Wśród pasażerów są także Polacy, ale nie wiadomo, ilu dokładnie. Nowe zachorowania odnotowano także w Korei Płd. i Wietnamie.