Epidemia koronawirusa. WHO wysyła ekspertów do Chin i apeluje, by nie szerzyć dezinformacji

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia pojadą do Chin, by pomóc w walce z epidemią koronawirusa. Szef WHO zaapelował, by nie szerzyć nieprawdziwych informacji na temat wirusa, które "jeszcze bardziej utrudniają pracę służbie zdrowia".

REKLAMA

Fot. AP

REKLAMA