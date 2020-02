Wrasta liczba ofiar koronawirusa. W Wuhan zmarł pierwszy Amerykanin

Jak poinformowała ambasada USA w Pekinie, z powodu koronawirusa w Wuhan zmarł Amerykanin. 60-letni mężczyzna jest pierwszym obywatelem Stanów Zjednoczonych będącym ofiarą epidemii. Również w Wuhan zmarł hospitalizowany w tamtejszym szpitalu Japończyk. Mężczyzna, także w wieku około 60 lat został przyjęty do placówki z podejrzeniem zarażenia, jednak ze względu na problemy diagnostyczne jako oficjalną przyczynę śmierci podano wirusowe zapalenie płuc. Takie informacje japońskie MSZ uzyskało od chińskich służb medycznych.

Dotychczas na skutek koronawirusa w Chinach zmarły 722 osoby. Zakażonych jest 34 887 osób. Po dwóch dniach obniżania się liczby zdiagnozowanych nowych infekcji, ich liczba ponownie wzrosła.

W piątek na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej wykryto 3399 nowych przypadków zarażenia patogenem. Większość przypadków zdiagnozowano w będącej centrum epidemii prowincji Hubei. Chińskie media zwracają uwagę na to, że w ciągu ostatnich czterech dni zmniejsza się liczba wykrytych zarażeń poza Hubei - z 890 przypadków w poniedziałek do 558 w piątek. Do tej pory całkowicie wyleczono 2050 osób.

Koronawirus. Chińczycy skarżą się w mediach społecznościowych

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania ze szpitali i centrów kwarantanny w Wuhan, gdzie nie wszyscy zakażeni koronawirusem mogą liczyć na natychmiastową pomoc. Mimo skierowania do Hubei kilku tysięcy lekarzy i pielęgniarek z całych Chin, część osób musi czekać na diagnozę kilka dni. W Wuhan na centra kwarantanny i tymczasowe szpitale przystosowano 13 budynków użyteczności publicznej - głównie sale i centra sportowe lub konferencyjne.

